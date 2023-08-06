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Экс-футболист Ворсклы перешел в Колос

Ранхел пополнил стан клуба из Коваливки.
Сегодня, 16:32
Ранхел
Ранхел

Украинский Колос Коваливка подписал нового нападающего.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался бразилец Ранхел. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

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Детали контракта нового футболиста команды на данный момент остаются неизвестными. Последним клубом игрока была латвийская Рига.

Отметим, что Ранжел уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В сезоне-2021/22 он выступал за полтавскую Ворсклу.


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