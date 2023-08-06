Экс-футболист Ворсклы перешел в Колос
Ранхел пополнил стан клуба из Коваливки.
Украинский Колос Коваливка подписал нового нападающего.
Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался бразилец Ранхел. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
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Детали контракта нового футболиста команды на данный момент остаются неизвестными. Последним клубом игрока была латвийская Рига.
Отметим, что Ранжел уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В сезоне-2021/22 он выступал за полтавскую Ворсклу.