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Бывший хавбек Динамо анонсировал завершение карьеры

Для Милоша Нинковича этот сезон может стать последним.
Сегодня, 08:02
Милош Нинкович / Instagram
Милош Нинкович / Instagram

Экс-полузащитник киевского Динамо Милош Нинкович анонсировал завершение карьеры игрока.

По словам футболиста, вполне вероятно, что это последний его сезон в профессиональном футболе.

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"Я очень счастлив, потому что клуб дал мне возможность играть и быть с командой еще один сезон. Скорее всего, это мой последний сезон, и я хочу закончить его на хорошей ноте", - написал Нинкович в своем инстаграме.

Сейчас серб выступает в чемпионате Австралии за клуб Вестерн Сидней. В минувшем сезоне он провел 21 матч, отдав 6 ассистов и не забив ни одного мяча.

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