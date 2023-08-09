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Известный певец прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян

Владимир Дантес примерит на себя новое амплуа.
Вчера, 23:54
Владимир Дантес / Instagram
Владимир Дантес / Instagram

Киевское Динамо пошло на эксперимент с форматом трансляции матчей на клубном YouTube.

Как сообщает пресс-служба клуба, завтрашний поединок против Ариса прокомментирует певец Владимир Дантес.

Отметим, что для Дантеса этот опыт в профессии комментатора станет дебютным. Ранее он не примерял на себя это амплуа.

Матч Динамо - Арис состоится завтра, 10 августа, в 21:15 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Арис лига конференций

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