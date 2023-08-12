Тоттенхэм назначил нового капитана после ухода Кейна

Лондонский Тоттенхэм определился с новым капитаном после ухода легенды "шпор" Харри Кейна в Баварию.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, повязку будет носить в новом сезоне южнокореец Хен-Мин Сон.

Вице-капитанами назначили аргентинского центрбэка Кристиана Ромеро и новичка команды Джеймса Мэддисона.

Отметим, что в своем новом статусе Сон впервые может выйти на поле уже завтра, 13 августа. Его команда сыграет с Брентфордом Егора Ярмолюка.