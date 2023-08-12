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Тоттенхэм назначил нового капитана после ухода Кейна

Повязку переняла достаточно предсказуемая кандидатура.
Сегодня, 17:36
Хен-Мин Сон / Getty Images
Хен-Мин Сон / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм определился с новым капитаном после ухода легенды "шпор" Харри Кейна в Баварию.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, повязку будет носить в новом сезоне южнокореец Хен-Мин Сон.

Вице-капитанами назначили аргентинского центрбэка Кристиана Ромеро и новичка команды Джеймса Мэддисона.

Отметим, что в своем новом статусе Сон впервые может выйти на поле уже завтра, 13 августа. Его команда сыграет с Брентфордом Егора Ярмолюка.


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