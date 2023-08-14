ПСЖ возродил интерес к обладателю одного из самых мощных ударов в футболе

Хавбек ПСВ Ибраима Сангаре, возможно, сменит команду этим летом.

Как сообщает Фабрис Хоукинс, французский ПСЖ возродил свой интерес к ивуарийскому хавбеку. В контракте футболиста прописана клаусула в размере около 40 млн евро, за которую игрока готовы отпустить.

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Также в услугах игрока, по информации различных источников, заинтересованы Бавария и Ливерпуль.

Отметим, что в минувшем сезоне Сангаре вошел в историю футбола, как обладатель одного из самых мощных ударов. Во время его гола в ворота АДО ден Хааг мяч летел со скоростью 170 км/ч.

170 KM/H 🤯🤯🤯



Wait for Ruud's reaction 🙈 pic.twitter.com/hFceiGWIZL — PSV (@PSV) March 3, 2023

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