ПСЖ избавится от одного из своих полузащитников

Португальский хавбек Ренату Саншеш сменит клубную прописку.

Как сообщает Санти Ауна, футболист ПСЖ перейдет в итальянскую Рому. Трансфер будет оформлен на правах аренды с обязательством выкупа, если футболист сыграет 30 и более игр. Сумма выкупа 12 млн евро + бонусы.

Детали потенциального контракта Ренату с римлянами на данный момент остаются неизвестными. В минувшем сезоне он провел 23 матча, забив 2 гола и не отдав ни одного ассиста.

Отметим, что ранеее сообщалось о том, что ПСЖ позволил Неймару уйти в Саудовскую Аравию.

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