iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ избавится от одного из своих полузащитников

Ренату Саншеш перейдет в Рому.
Вчера, 23:25
Ренату Саншеш
Ренату Саншеш

Португальский хавбек Ренату Саншеш сменит клубную прописку.

Как сообщает Санти Ауна, футболист ПСЖ перейдет в итальянскую Рому. Трансфер будет оформлен на правах аренды с обязательством выкупа, если футболист сыграет 30 и более игр. Сумма выкупа 12 млн евро + бонусы.

Детали потенциального контракта Ренату с римлянами на данный момент остаются неизвестными. В минувшем сезоне он провел 23 матча, забив 2 гола и не отдав ни одного ассиста.

Отметим, что ранеее сообщалось о том, что ПСЖ позволил Неймару уйти в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ренату Саншеш

Статьи по теме

Датский клуб предложил ящик пива другим командам за покупку игрока, выступающего за их соперника Датский клуб предложил ящик пива другим командам за покупку игрока, выступающего за их соперника
ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам
ПСЖ без Мбаппе не смог одолеть скромный Лорьян ПСЖ без Мбаппе не смог одолеть скромный Лорьян
ПСЖ согласовал трансфер футболиста сборной Франции ПСЖ согласовал трансфер футболиста сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис00:50
Калинина на турнире в Цинциннатти сыграет против китаянки
Футбол00:41
Хетафе и Барселона не выявили победителя в матче с двумя красными
00:14
Онана: Хочу стать лучшим вратарем мира и легендой Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:53
Футбол23:53
Клопп - о матче с Челси: Cегодняшняя игра не предопределила исход сезона
Футбол23:25
ПСЖ избавится от одного из своих полузащитников
Сборные23:15
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024
Теннис23:12
Свитолина сыграет с известной датчанкой на турнире в США
22:42
Кейн: Я перешел в Баварию, чтобы выиграть Лигу чемпиоонв
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:25
"Я этого заслуживаю": Хорватский супертяж вызвался на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK