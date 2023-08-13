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ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии

Бразилец может уехать в экзотическую страну.
Сегодня, 13:42
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Неймар в скором времени может оказаться в Саудовской Аравии.

Как сообщает RMC Sport, руководство ПСЖ договорилось о трансфере звездного игрока.

По информации источника, парижский клуб согласился на предложенную Аль-Хилалем сумму трансфера.

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Отмечается, что саудовский клуб ждет подтверждения от игрока. Клубы уверены, что трансфер состоится.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда за 222 миллиона евро перешел из Барселоны.

Ранее сообщалось, что ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам.

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