ПСЖ принял предложение по Неймару из Саудовской Аравии
Бразилец может уехать в экзотическую страну.
Нападающий сборной Бразилии Неймар в скором времени может оказаться в Саудовской Аравии.
Как сообщает RMC Sport, руководство ПСЖ договорилось о трансфере звездного игрока.
По информации источника, парижский клуб согласился на предложенную Аль-Хилалем сумму трансфера.
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Отмечается, что саудовский клуб ждет подтверждения от игрока. Клубы уверены, что трансфер состоится.
Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда за 222 миллиона евро перешел из Барселоны.
Ранее сообщалось, что ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам.
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