Хави все еще выступает против перехода Неймара в Барселону

Главный тренер Барселоны Хави не хочет видеть в своей команде нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает издание As.

Испанский специалист в очередной раз выразил свою позицию, несмотря на желание руководства клуба вернуть 31-летнего бразильца.

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Хави верит, что при переходе в стан "сине-гранатовых" Неймар может испортить молодых игрока своим поведением и звездностью. Тренер дорожит семейной атмосферой в клубе.

Сам футболист твердо намерен вернуться в Барселону, хотя на него также претендуют Челси и команды из Саудовской Аравии.

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