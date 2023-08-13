ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам

Все идет к тому, что стороны придут к мирному урегулированию конфликта.

После того, как в первом туре Лиги 1 не получилось обыграть Лорьян, ПСЖ решил перевернуть страницу в истории Килиана Мбаппе.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, столичный клуб принял решение вернуть форварда к тренировкам с основной командой.

Игрока сборной Франции восстановили в статусе и вернули в состав. Сообщается, что перед матчем с Лорьяном стороны провели позитивные переговоры, которые и привели к тому, что футболист теперь может тренироваться под руководством Луиса Энрике.

Мбаппе наблюдал за поединком с трибун в компании с Усманом Дембеле, который недавно перешел из Барселоны.

Все это произошло на фоне того, что ПСЖ и Килиан Мбаппе могут подписать новый контракт.

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