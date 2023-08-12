Мбаппе проведет переговоры с ПСЖ о продлении контракта

Сага имени Килиана Мбаппе приобрела, вероятно, самый неожиданный поворот из всех возможных.

Как сообщает французский Canal+, форвард проведет с ПСЖ переговоры о продлении контракта. Какие-то детали потенциального соглашения еще неизвестны.

Источник отмечает, что футболист, якобы, теперь хочет остаться в стане своего нынешнего клуба.

Стоит сказать, что ранее сообщалось о том, что ПСЖ запретит Мбаппе посещать стадион.

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