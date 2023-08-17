Днепр-1 - Славия: обзор и результат матча Лиги конференций 17.08.2023

СК Днепр-1 в Кошице встретился со Славией в рамках квалаификации Лиги Европы.

Отметим, что в старте в сравнении с первой игрой появились Евгений Пасич, Сергей Горбунов и Александр Каплиенко.

Команды отыграли равный первый тайм, но первый момент создала Славия. Вацлав Юречка принял пас в штрафной площадке Днепра-1, но Яков Кинарейкин спас свою команду.

Затем лидер "спортклубовцев" Александр Пихаленок ответил своим моментом, но здесь снова был сильнее вратарь. А вот уже в компенсированное время с ударом Валентина Рубчинского голкипер Славии никак не мог справиться. Благодаря голу хавбека Днепр-1 вышел вперед.

После перерыва команды создали лишь один по-настоящему опасныый момент и, к сожалению, он был именно на счету Славии. Уже упомянутый Юречка снова получил возможность отметиться забитым голом, и в этот раз ей воспользовался.

У бригады арбитров было подозрение, что форвард забежал в оффсайд, но увы, гол оказался все же чистым и благодаря этому чешская команда сравняла.

Этот гол оказался последним в матче. Команды разошлись миром, что никак не помогло Днепру-1.

Коллектив Александра Кучера вылетел в Лигу конференций из-за проигрыша в первом матче со счетом 3:0.

Статистика матча Лиги Европы СК Днепр-1 - Славия

Ск Днепр-1 - Славия 1:1

Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52

Удары: 5 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 92 - 91

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