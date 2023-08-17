Днепр-1 - Славия: обзор и результат матча Лиги конференций 17.08.2023
СК Днепр-1 в Кошице встретился со Славией в рамках квалаификации Лиги Европы.
Отметим, что в старте в сравнении с первой игрой появились Евгений Пасич, Сергей Горбунов и Александр Каплиенко.
Команды отыграли равный первый тайм, но первый момент создала Славия. Вацлав Юречка принял пас в штрафной площадке Днепра-1, но Яков Кинарейкин спас свою команду.
Затем лидер "спортклубовцев" Александр Пихаленок ответил своим моментом, но здесь снова был сильнее вратарь. А вот уже в компенсированное время с ударом Валентина Рубчинского голкипер Славии никак не мог справиться. Благодаря голу хавбека Днепр-1 вышел вперед.
После перерыва команды создали лишь один по-настоящему опасныый момент и, к сожалению, он был именно на счету Славии. Уже упомянутый Юречка снова получил возможность отметиться забитым голом, и в этот раз ей воспользовался.
У бригады арбитров было подозрение, что форвард забежал в оффсайд, но увы, гол оказался все же чистым и благодаря этому чешская команда сравняла.
Этот гол оказался последним в матче. Команды разошлись миром, что никак не помогло Днепру-1.
Коллектив Александра Кучера вылетел в Лигу конференций из-за проигрыша в первом матче со счетом 3:0.
Статистика матча Лиги Европы СК Днепр-1 - Славия
Ск Днепр-1 - Славия 1:1
Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52
Удары: 5 - 11
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 92 - 91
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