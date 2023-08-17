iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 - Славия: обзор и результат матча Лиги конференций 17.08.2023

Ничья ничем не помогла коллективу Александра Кучера.
Сегодня, 22:52
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua

СК Днепр-1 в Кошице встретился со Славией в рамках квалаификации Лиги Европы.

Отметим, что в старте в сравнении с первой игрой появились Евгений Пасич, Сергей Горбунов и Александр Каплиенко.

Команды отыграли равный первый тайм, но первый момент создала Славия. Вацлав Юречка принял пас в штрафной площадке Днепра-1, но Яков Кинарейкин спас свою команду.

Затем лидер "спортклубовцев" Александр Пихаленок ответил своим моментом, но здесь снова был сильнее вратарь. А вот уже в компенсированное время с ударом Валентина Рубчинского голкипер Славии никак не мог справиться. Благодаря голу хавбека Днепр-1 вышел вперед.

После перерыва команды создали лишь один по-настоящему опасныый момент и, к сожалению, он был именно на счету Славии. Уже упомянутый Юречка снова получил возможность отметиться забитым голом, и в этот раз ей воспользовался.

У бригады арбитров было подозрение, что форвард забежал в оффсайд, но увы, гол оказался все же чистым и благодаря этому чешская команда сравняла.

Этот гол оказался последним в матче. Команды разошлись миром, что никак не помогло Днепру-1.

Коллектив Александра Кучера вылетел в Лигу конференций из-за проигрыша в первом матче со счетом 3:0.

Статистика матча Лиги Европы СК Днепр-1 - Славия

Ск Днепр-1 - Славия 1:1

Голы: Рубчинский, 45+1 - Юречка, 52

Удары: 5 - 11
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 92 - 91

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций
Определился соперник Днепра-1 в последней стадии отбора Лиги конференций Определился соперник Днепра-1 в последней стадии отбора Лиги конференций
Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса
Артета: У Арсенала на каждой позиции нет основных игроков Артета: У Арсенала на каждой позиции нет основных игроков
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига конференций23:23
Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций
Футбол23:17
Определился соперник Днепра-1 в последней стадии отбора Лиги конференций
Футбол22:52
Днепр-1 вылетел в Лигу конференций, не сумев победить Славию
Лига конференций22:50
Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса
Футбол22:42
Артета: У Арсенала на каждой позиции нет основных игроков
Киберспорт22:31
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа22:22
Челси хочет усилится хавбеком Ноттингем Форест
Футбол22:18
Интер нацелился на еще одного игрока Баварии
21:44
Экстра-лига по футзалу: расписание и результаты матчей
Киберспорт21:35
Gamers8 2023: NaVi сыграют с Vitality
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK