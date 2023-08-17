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Интер нацелился на еще одного игрока Баварии

Бенжамен Павар может оказаться в стане финалистпа прошлой Лиги чемпионов.
Сегодня, 22:18
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Интер может подписать еще одного игрока Баварии в это трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзурри" нацелились на Бенжамена Павара. Итальянский клуб предлагает 25 млн евро.

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Оформить сделку будет сложно из-за нежелания мюнхенцев продавать защитника, но сам Бенжамен хочет покинуть команду и настаивает на уходе.

Отметим. что детали возможных договоренностей с французским футболистом пока неизвестны.

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