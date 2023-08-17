Определился соперник Днепра-1 в последней стадии отбора Лиги конференций

Украинский коллектив сыграет со Спартаком из Трнавы.

Днепр-1 по сумме двух матчей уступил пражской Славии, вылетев в Лигу конференций.

В последнем этапе отбора "спортклубовцы" встретятся со словацким Спартаком из Трнавы. Соперник украинского клуба обыграл Лех Познань с общим счетом 4:3.

Отметим, что на домашнем стадионе Спартака свой последний матч квалификации на Евро-2024 провела сборная Украины, победив Мальту 1:0.

Также стоит сказать, что свои домашние матчи еврокубков Днепр-1 тоже играет в Словакии, но в городе Кошице на местном одноименном стадионе.

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