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Кривбасс подписал защитника Динамо

Молодой центрбэк перебрался в стан криворожан.
Сегодня, 15:14
Денис Кузик / FC Dynamo Kyiv
Денис Кузик / FC Dynamo Kyiv

Криворожский Кривбасс усилил линию защиты.

Как сообщает Youtube-канал клуба, в команду Юрия Вернидуба перебрался центрбэк Динамо Киев Денис Кузик. Контракт подписан на три года.

Официально детали трансфера не сообщаются, но на сайте Transfermarkt указано, что переход состоялся на правах свободного агента.

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Также ранее Денис выступал за Колос из Ковалевки, Львов и одесский Черноморец.

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