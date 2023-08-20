Кривбасс подписал защитника Динамо

Криворожский Кривбасс усилил линию защиты.

Как сообщает Youtube-канал клуба, в команду Юрия Вернидуба перебрался центрбэк Динамо Киев Денис Кузик. Контракт подписан на три года.

Официально детали трансфера не сообщаются, но на сайте Transfermarkt указано, что переход состоялся на правах свободного агента.

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Также ранее Денис выступал за Колос из Ковалевки, Львов и одесский Черноморец.

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