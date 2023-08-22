Полесье проведет конкурс на обновленную эмблему, хотя большинство проголосовало против

Но также существует вероятность того, что житомирский клуб оставит прежний логотип.

Полесье объявило о результатах опроса в официальном телеграм-канале клуба, который касался обновление логотипа команды.

Как сообщается в заявлении, 60% опрошенных проголосовало за сохранение старого логотипа, а 40% - за обновление эмблемы.

Таким образом, руководством клуба было принято компромисное решение. Полесье объявит конкурс на разработку нового лого, лучшие варианты выберет компетентное жюри.

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Далее будет объявлено новое голосование, в котором фанатам предложат выбрать среди трех новых вариантов и действующей эмблемы команды.

Детальные условия конкурса, подробности участие в нем и более подробную информацию Полесье обещает объявить в ближайшее время.