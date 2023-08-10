Полесье усилилось нападающим сборной Бразилии U-19

Житомирское Полесье официально объявило о переходе нападающего Ариельсона.

18-летний бразилец выступал за молодежный состав Крузейро, а также числится игроком молодежной сборной Бразилии.

Пока клуб лишь оформил аренду игрока, но с опцией выкупа. Однако другие детали контракта Ариельсона не разглашаются.

"Еще перед началом учебно-тренировочных сборов команды мы анонсировали усиление команды игроками, в том числе из футбольных стран. Мы движемся в этом направлении и рады приветствовать в нашей стае бразильского нападающего Ариэльсона Сампайо Гальвао. Этот молодой

футболист уже продемонстрировал отличную результативность и эффективность на поле", - прокомментировал подписание гендиректор Полесья.

За Крузейро 18-летний нападающий провел 53 матча, в которых отличился 21 голом.

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