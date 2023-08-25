Защитник МЮ близок к полноценному возвращению в клуб

Ранее с Джонни Эвансом был подписан краткосрочный контракт, но теперь ему предложат соглашение на сезон.

Манчестер Юнайтед нашел среди внутренних резервов вариант усиления защиты.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" готовы продолжить сотрудничество с Джонни Эвансом.

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Наставник клуба Эрик тен Хаг был впечатлен работой Эванса на предсезонной подготовке и считает, что это хороший вариант для подстраховки в центре защиты. Таким образом, североирландцу предложат полноценный контракт на один год.

Отметим, что в июле этого года Джонни подписал контракт на полтора месяца, позволявший ему принять участие в товарищеских матчах перед началом сезона.

Футболист является воспитанником манкунианцев, который покинул клуб в 2015 году и после этого выступал за Вест Бромвич и Лестер.