Защитник МЮ близок к полноценному возвращению в клуб
Манчестер Юнайтед нашел среди внутренних резервов вариант усиления защиты.
Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" готовы продолжить сотрудничество с Джонни Эвансом.
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Наставник клуба Эрик тен Хаг был впечатлен работой Эванса на предсезонной подготовке и считает, что это хороший вариант для подстраховки в центре защиты. Таким образом, североирландцу предложат полноценный контракт на один год.
Отметим, что в июле этого года Джонни подписал контракт на полтора месяца, позволявший ему принять участие в товарищеских матчах перед началом сезона.
Футболист является воспитанником манкунианцев, который покинул клуб в 2015 году и после этого выступал за Вест Бромвич и Лестер.