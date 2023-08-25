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Защитник МЮ близок к полноценному возвращению в клуб

Ранее с Джонни Эвансом был подписан краткосрочный контракт, но теперь ему предложат соглашение на сезон.
Сегодня, 09:56
Джонни Эванс / Getty Images
Джонни Эванс / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел среди внутренних резервов вариант усиления защиты.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" готовы продолжить сотрудничество с Джонни Эвансом.

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Наставник клуба Эрик тен Хаг был впечатлен работой Эванса на предсезонной подготовке и считает, что это хороший вариант для подстраховки в центре защиты. Таким образом, североирландцу предложат полноценный контракт на один год.

Отметим, что в июле этого года Джонни подписал контракт на полтора месяца, позволявший ему принять участие в товарищеских матчах перед началом сезона.

Футболист является воспитанником манкунианцев, который покинул клуб в 2015 году и после этого выступал за Вест Бромвич и Лестер.


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