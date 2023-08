Середняк АПЛ отказался продавать своего лидера в Ман Сити

Манчестер Сити провалил попытку подписать Матеуша Нунеша из Вулверхэмптона.

По словам главного тренера "волков" Гари О'Нила, руководство его команды отклонило предложение манкунианцев.

"Он является важным игроком для нас. Мы отклонили предложение, потому что оно не соответствовало оценке стоимости Матеуса", - заявил англичанин.

🗣️ “He’s an important player for us. We rejected a bid because we didn’t feel it met the valuation of what Matheus [Nunes] is worth.”



Gary O’Neil confirms that Wolves have rejected an offer for midfielder Matheus Nunes. 💰❌ pic.twitter.com/ToAf1YfmkR