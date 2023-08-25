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Середняк АПЛ отказался продавать своего лидера в Ман Сити

"Горожане" не удовлетворили запросы Вулверхэмптона.
Сегодня, 16:23
Матеуш Нунеш / Getty Images
Матеуш Нунеш / Getty Images

Манчестер Сити провалил попытку подписать Матеуша Нунеша из Вулверхэмптона.

По словам главного тренера "волков" Гари О'Нила, руководство его команды отклонило предложение манкунианцев.

"Он является важным игроком для нас. Мы отклонили предложение, потому что оно не соответствовало оценке стоимости Матеуса", - заявил англичанин.

Отметим, что ранее защитник Ман Сити стал одноклубником Роналду.

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