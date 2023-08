Защитник Манчестер Сити объявил, что покидает клуб

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт объявил, что в ближайшее время покинет клуб.

Об этом 29-летний испанский футболист сообщил в своем прощальном послании к "горожанам".

"Уважаемые "горожане", сегодня я хотел поделиться с вами историей... Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Много воспоминаний, которые я всегда буду хранить близко к сердцу", - написал Ляпорт.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...



It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi