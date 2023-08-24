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Защитник Манчестер Сити объявил, что покидает клуб

Следующей командой в карьере игрока должен стать представитель чемпионата Саудовской Аравии.
Сегодня, 08:58
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт объявил, что в ближайшее время покинет клуб.

Об этом 29-летний испанский футболист сообщил в своем прощальном послании к "горожанам".

"Уважаемые "горожане", сегодня я хотел поделиться с вами историей... Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Много воспоминаний, которые я всегда буду хранить близко к сердцу", - написал Ляпорт.

Напомним, что Ляпорт должен продолжить карьеру в Ан-Насре. Клуб из Саудовской Аравии ранее согласовал трансфер игрока и заплатит за него около 30 миллионов евро.

Напомним, что испанский защитник выступал за Манчестер Сити с 2018 года, сыграв во всех турнирах 180 матчей, в которых отличился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

С "горожанами" Ляпорт пять раз становился чемпионом, выиграл два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бернарду Силва продлил контракт с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити эмерик ляпорт

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