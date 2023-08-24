Защитник Манчестер Сити объявил, что покидает клуб

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт объявил, что в ближайшее время покинет клуб.

Об этом 29-летний испанский футболист сообщил в своем прощальном послании к "горожанам".

"Уважаемые "горожане", сегодня я хотел поделиться с вами историей... Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Много воспоминаний, которые я всегда буду хранить близко к сердцу", - написал Ляпорт.

Dear Cityzens, today I wanted to share a story with you...



It has lasted for five and a half unforgettable years. Plenty of memories that I will keep forever close to my heart. pic.twitter.com/hR2e5CWfVi — Aymeric Laporte (@Laporte) August 23, 2023

Напомним, что Ляпорт должен продолжить карьеру в Ан-Насре. Клуб из Саудовской Аравии ранее согласовал трансфер игрока и заплатит за него около 30 миллионов евро.

Напомним, что испанский защитник выступал за Манчестер Сити с 2018 года, сыграв во всех турнирах 180 матчей, в которых отличился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

С "горожанами" Ляпорт пять раз становился чемпионом, выиграл два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бернарду Силва продлил контракт с Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!