Бернарду Силва продлил контракт с Манчестер Сити

Бернарду Силва подписал новый контракт с Манчестер Сити, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года - предыдущее заканчивалось летом 2025 года.

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

"Я провел шесть невероятных лет в Манчестер Сити, и я рад продлить свое время в этом месте", — сказал Бернарду.

"Выигрыш требла в прошлом сезоне был особенным, и здорово быть частью команды, в которой есть такой голод и страсть. Успех заставляет хотеть еще большего, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать".

"Я люблю тренера, своих товарищей по команде и болельщиков. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет еще больше прекрасных воспоминаний".

Читай также: Манчестер Сити интересуется хавбеком сборной Португалии

Бернарду Силва присоединился к "горожанам" летом 2017 года, перейдя из Монако за 50 миллионов евро.

С того момента 29-летний португалец принял участие 308 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 59 результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!