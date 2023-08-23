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Бернарду Силва продлил контракт с Манчестер Сити

Португальский хавбек принял решение остаться в команде Пепа Гвардиолы.
Сегодня, 20:28
Бернарду Силва / Манчестер Сити
Бернарду Силва / Манчестер Сити

Бернарду Силва подписал новый контракт с Манчестер Сити, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года - предыдущее заканчивалось летом 2025 года.

"Я провел шесть невероятных лет в Манчестер Сити, и я рад продлить свое время в этом месте", — сказал Бернарду.

"Выигрыш требла в прошлом сезоне был особенным, и здорово быть частью команды, в которой есть такой голод и страсть. Успех заставляет хотеть еще большего, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать".

"Я люблю тренера, своих товарищей по команде и болельщиков. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет еще больше прекрасных воспоминаний".

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Бернарду Силва присоединился к "горожанам" летом 2017 года, перейдя из Монако за 50 миллионов евро.

С того момента 29-летний португалец принял участие 308 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 59 результативными передачами.

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