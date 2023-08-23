Бернарду Силва продлил контракт с Манчестер Сити
Бернарду Силва подписал новый контракт с Манчестер Сити, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.
Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года - предыдущее заканчивалось летом 2025 года.
.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0— Manchester City (@ManCity) August 23, 2023
"Я провел шесть невероятных лет в Манчестер Сити, и я рад продлить свое время в этом месте", — сказал Бернарду.
"Выигрыш требла в прошлом сезоне был особенным, и здорово быть частью команды, в которой есть такой голод и страсть. Успех заставляет хотеть еще большего, и этот клуб дает мне возможность продолжать побеждать".
"Я люблю тренера, своих товарищей по команде и болельщиков. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет еще больше прекрасных воспоминаний".
Читай также: Манчестер Сити интересуется хавбеком сборной Португалии
Бернарду Силва присоединился к "горожанам" летом 2017 года, перейдя из Монако за 50 миллионов евро.
С того момента 29-летний португалец принял участие 308 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 59 результативными передачами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!