Голкипера немецкого клуба обвиняют в нападении с отягощающими обстоятельствами

Мариус Герсбек может сесть в австрийскую тюрьму.

Голкипер немецкой Герты Мариус Герсбек может оказаться за решеткой.

Как сообщает издание Bild, прокуратура австрийского города Зальцбург выдвинула обвинение Герсбеку в нанесении тяжких телесных повреждений с отягощающими обстоятельствами.

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Мариусу грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Отмечается, что вратарь 16 июля этого года избил потерпевшего кулаками и ногами, переломав ему дно глазницы, стенку верхнечелюстной пазухи и нанеся гематому века.

Герта отстранила футболиста от тренировок с командой после произошедшего. Основное слушание по делу голкипера состоится через месяц, а именно 28 сентября.

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