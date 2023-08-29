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Голкипера немецкого клуба обвиняют в нападении с отягощающими обстоятельствами

Мариус Герсбек может сесть в австрийскую тюрьму.
Сегодня, 10:53
Мариус Герсбек
Мариус Герсбек

Голкипер немецкой Герты Мариус Герсбек может оказаться за решеткой.

Как сообщает издание Bild, прокуратура австрийского города Зальцбург выдвинула обвинение Герсбеку в нанесении тяжких телесных повреждений с отягощающими обстоятельствами.

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Мариусу грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Отмечается, что вратарь 16 июля этого года избил потерпевшего кулаками и ногами, переломав ему дно глазницы, стенку верхнечелюстной пазухи и нанеся гематому века.

Герта отстранила футболиста от тренировок с командой после произошедшего. Основное слушание по делу голкипера состоится через месяц, а именно 28 сентября.

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