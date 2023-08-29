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ФИФА будет требовать максимального наказания для скандального главы испанского футбола

Луис Рубиалес может быть отстранен от футбола на 15 лет.
Сегодня, 10:23
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

На скандального президента испанской королевской федерации футбола Луиса Рубиалеса обрушилось еще больше проблем.

Как сообщает Cadena Cope, функционеру могут дать максимально возможное наказание за правила, которые он нарушил.

ФИФА будет добиваться 15-летнего запрета для Рубиалеса, поскольку дело проходит через испанскую судебную систему. Высший комитет по спорту (CSD), являющийся подразделением Министерства спорта Испании, направил официальную жалобу в Спортивный трибунал (TAD). Теперь им предстоит решить, соответствует ли данный случай серьезному или очень серьезному нарушению, и возбудить дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

В последнем случае главе испанского футбола грозит дисквалификация на срок от 2 до 15 лет. Именно главный футбольный орган рекомендует назначить Рубиалесу максимальное наказание. В настоящее время TAD решает, как следует вести дело, запросив в понедельник вечером дополнительные документы по этому вопросу, что подтвердил представитель CSD Виктор Франкос.

Общественное мнение в Испании настроено резко против функционера, однако реакция TAD несколько замедлилась. Тем временем RFEF также потребовала немедленной отставки Луиса, но, похоже, он не намерен покидать свой пост.

Напомним, скандал начался с того, что Рубиалес на награждении победителя Чемпионата мира по футболу поцеловал испанскую футболистку Дженни Эрмосо, а затем объявил, что женится на ней на Ибице. Позже Эрмосо заявила, что она не хотела целоваться с функционером и его поведение было неприемлемо.

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