Кривбасс усилился двумя африканскими легионерами

Криворожский Кривбасс усилился перспективными легионерами.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешли Ядом Конаду и Принс Квабена Аду.

Конаду - 23-летний центрбэк, выступающий за сборную Ганы. Он перешел из клуба Хартс оф Оук на правах аренды с правом выкупа. Квабена Аду является соотечественником Ядома и выступает на позиции центрфорварда. 19-летний футболист подписал с криворожанами полноценный контракт на 4 года.

В заявлении отмечается, что Принс проходил просмотр в другом клубе, но команде из УПЛ удалось его перехватить.

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