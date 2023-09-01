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Кривбасс усилился двумя африканскими легионерами

Ганские футболисты будут представлять украинский клуб.
Сегодня, 17:07
Ядом Конаду и Принс Квабена Аду
Ядом Конаду и Принс Квабена Аду

Криворожский Кривбасс усилился перспективными легионерами.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешли Ядом Конаду и Принс Квабена Аду.

Конаду - 23-летний центрбэк, выступающий за сборную Ганы. Он перешел из клуба Хартс оф Оук на правах аренды с правом выкупа. Квабена Аду является соотечественником Ядома и выступает на позиции центрфорварда. 19-летний футболист подписал с криворожанами полноценный контракт на 4 года.

В заявлении отмечается, что Принс проходил просмотр в другом клубе, но команде из УПЛ удалось его перехватить.

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