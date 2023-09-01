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Футбол

Ливерпуль объявил о переходе талантливого полузащитника

Пресс-служба клуба сделала в презентации отсылку на старое фото футболиста.
Вчера, 23:55
Раян Гравенберх
Раян Гравенберх

Ливерпуль объявил о подписании перспективного футболиста сборной Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба "красных", в команду перебрался Раян Гравенберх. Сумма трансфера 40 млн евро + 5 млн евро.

Контракт с игроком подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения неизвестны.

Отметим, что в презентации футболиста мерсисайдцы сделали отсылку на давнее фото Гравенберха в футболке Ливерпуля.

Напомним, что за событиями трансферного дедлайна можно следить на нашем сайте.


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