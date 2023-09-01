Ливерпуль объявил о переходе талантливого полузащитника

Пресс-служба клуба сделала в презентации отсылку на старое фото футболиста.

Ливерпуль объявил о подписании перспективного футболиста сборной Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба "красных", в команду перебрался Раян Гравенберх. Сумма трансфера 40 млн евро + 5 млн евро.

Контракт с игроком подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения неизвестны.

Отметим, что в презентации футболиста мерсисайдцы сделали отсылку на давнее фото Гравенберха в футболке Ливерпуля.

Напомним, что за событиями трансферного дедлайна можно следить на нашем сайте.