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Кучерявый помог шотландскому клубу избежать поражение в матче чемпионата

Украинец оформил на свой счет первые голы в элитном дивизионе Шотландии.
Сегодня, 19:19
Максим Кучерявый
Максим Кучерявый

В рамках 4 тура чемпионата Шотландии Сент-Джонстон Максима Кучерявого играл против Данди Юнайтед.

Украинский вингер вышел на поле во втором тайме при счете 0:1 и вскоре стал главным героем матча. 

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Сперва его команда пропустила второй мяч, но уже через 25 минут после этого Кучерявый сократил отставание, а за несколько мгновений до конца принес своей команде важную ничью.

Отметим, что эти забитые голы стали для Максима первыми в карьере в элитном дивизионе чемпионата Шотландии. Ранее он также отметился первым голом в Кубке шотландской Лиги.

Сент-Джонстон - Данди Юнайтед 2:2

Голы: Кучерявый, 82, 90+6 - Тиффони, 35, Леми, 58

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Кучерявый Сент-Джонстон

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