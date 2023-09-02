Кучерявый помог шотландскому клубу избежать поражение в матче чемпионата
Украинец оформил на свой счет первые голы в элитном дивизионе Шотландии.
В рамках 4 тура чемпионата Шотландии Сент-Джонстон Максима Кучерявого играл против Данди Юнайтед.
Украинский вингер вышел на поле во втором тайме при счете 0:1 и вскоре стал главным героем матча.
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Сперва его команда пропустила второй мяч, но уже через 25 минут после этого Кучерявый сократил отставание, а за несколько мгновений до конца принес своей команде важную ничью.
Отметим, что эти забитые голы стали для Максима первыми в карьере в элитном дивизионе чемпионата Шотландии. Ранее он также отметился первым голом в Кубке шотландской Лиги.
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед 2:2
Голы: Кучерявый, 82, 90+6 - Тиффони, 35, Леми, 58