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CEO Баварии высказался о срыве трансфера хавбека сборной Португалии

Ян-Кристиан Дрессен намекнул на то, что мюнхенцы вернуться за Жоао Пальиньей.
Сегодня, 19:42
Жоао Палинья
Жоао Палинья

Исполнительный директор мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дрессен высказался о провале Баварии в трансферный дедлайн.

Дрессен намекнул на то, что, как минимум, за одним из футболистов, которых не удалось подписать вчера, Бавария в будущем вернется.

"Вчера Жоау Пальинье было очень грустно. Он хотел бы остаться в Мюнхене. Но, как говорится, чаще всего в жизни вы видите друг друга дважды", - сказал функционер.

Отметим, что помимо Пальиньи "красные" вчера не сумели подписать Армела Беллу-Котчапа, который позже оказался в ПСВ.

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