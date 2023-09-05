Прошла жеребьевка Клубного чемпионата мира 2023

Турнир состоится в декабре и пройдет в Саудовской Аравии.

С 12 по 22 декабря состоится очередной Клубный чемпионат мира в Саудовской Аравии. Сегодня, 5 сентября, в Джидде прошла жеребьевка турнира.

В матче-открытии встретятся Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Победитель пары встретится с египетским Аль-Ахли 15 декабря, затем 18 декабря победитель этого матча встретится с будущим триумфатором Копа Либертадорес.

Читай также: Лига чемпионов: расписание первого тура группового этапа

Во второй половине сетки 15 декабря стартуют мексиканский Леон и японская Урава Ред Даймондс. Победитель в полуфинале, который состоится 19 декабря, встретится с обладателем Лиги чемпионов Манчестер Сити.

Финал и матч за третье место состоятся 22 декабря.

The path is set! Who will take home the #ClubWC? 🏆



See you in December! 🇸🇦 pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2023

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!