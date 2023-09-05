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Прошла жеребьевка Клубного чемпионата мира 2023

Турнир состоится в декабре и пройдет в Саудовской Аравии.
Сегодня, 15:15
Трофей клубного чемпионата мира / Getty Images
Трофей клубного чемпионата мира / Getty Images

С 12 по 22 декабря состоится очередной Клубный чемпионат мира в Саудовской Аравии. Сегодня, 5 сентября, в Джидде прошла жеребьевка турнира.

В матче-открытии встретятся Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Победитель пары встретится с египетским Аль-Ахли 15 декабря, затем 18 декабря победитель этого матча встретится с будущим триумфатором Копа Либертадорес.

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Во второй половине сетки 15 декабря стартуют мексиканский Леон и японская Урава Ред Даймондс. Победитель в полуфинале, который состоится 19 декабря, встретится с обладателем Лиги чемпионов Манчестер Сити.

Финал и матч за третье место состоятся 22 декабря.

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