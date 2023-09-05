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Сборная Германии может уволить главного тренера в случае неудачи в ближайших матчах

Матчи против Японии и Франции станут решающими для будущего Ханси Флика.
Сегодня, 16:45
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Немецкий футбольный союз рассматривает смену главного тренера сборной Германии в ближайшее время.

Как сообщает издание Bild, функционеры могут отправить в отставку действующего рулевого "бундестим" Ханси Флика. Все зависит от результата ближайших матчей команды.

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Если сборная провалится в матчах против Японии и Франции, повторив неубедительную игру и результаты матчей, которые прошли в июне этого года против Украины, Польши и Колумбии, то Флик останется без работы.

На замену экс-наставнику Баварии рассматривают Оливера Гласнера и еще одного специалиста, успевшего поработать в стане мюнхенцев, Юлиана Нагельсмана. Также возможен вариант с временным назначением на пост главного тренера Маттиаса Заммера, который последний раз работал на этой должности еще в далеком 2005 году, возглавляя Штуттгарт.

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