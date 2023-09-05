Ван Гаал: Я думаю суддейство в матче Нидерланды - Аргентина было предвзятым

Экс-наставник сборной Нидерландов Луи ван Гаал высказался о матче четвертьфинала ЧМ-2022, где его команда уступила Аргентине в серии пенальти.

По словам ван Гаала, суддейство в матче было предвзятым и он убежден, что это связано с тем, что Лионель Месси был обязан стать чемпионом мира.

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"Я не хочу много говорить об этом.

Если вы видите, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, и как некоторые игроки Аргентины пересекали линию и не были наказаны, то я думаю, что это все предвзятая игра.

Я имею в виду все, что я говорю. Что Месси должен был стать чемпионом мира? Думаю, да", - заявил специалист.

Отметим, что Луи завершил карьеру тренера после мирового первенства в Катаре и работа в сборной Нидерландов стала для него последней.

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