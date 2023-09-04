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Месси: Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол

Аргентинец рад помогать своей команде.
Сегодня, 15:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси обратился к болельщикам посаде матча против Лос-Анджелеса (3:1).

"Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, какими только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе".

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"Меня снова впечатлили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не в первый раз играл в гостях, и меня тут принимают вот так", – сказал аргентинец в интервью Olé.

Напомним, в последнем своем матче 26-летний аргентинец отличился двумя ассистами.

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