Месси: Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол

Нападающий Интер Майами Лионель Месси обратился к болельщикам посаде матча против Лос-Анджелеса (3:1).

"Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, какими только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе".

Читай также: Месси высказался о целях Интер Майами на сезон

"Меня снова впечатлили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не в первый раз играл в гостях, и меня тут принимают вот так", – сказал аргентинец в интервью Olé.

Напомним, в последнем своем матче 26-летний аргентинец отличился двумя ассистами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!