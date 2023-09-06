Легенда Ливерпуля высказался о потенциальном уходе Салаха

Джейми Каррагер надеется, что игрок останется в команде еще на сезон.

Экс-центрбэк Ливерпуля, а ныне телевизионный эксперт Джейми Каррагер высказался о потенциальном уходе Мохаммеда Салаха в саудовский Аль-Иттихад.

Каррагер считает, что для его бывшего клуба будет лучше, если египтянин останется в команде на этот сезон и уйдет следующим летом.

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"До окончания его контракта осталось менее двух лет, и он сможет уйти бесплатно.

Я думаю, что большинство болельщиков Ливерпуля считают, что он может остаться у нас еще на один сезон, а не уйти сейчас, в начале нового сезона, не дав команде никаких шансов сразу же кого-то привлечь.

И тот факт, что Ливерпуль хорошо стартовал, дает надежду на то, что у них есть все шансы попасть в четверку сильнейших. Смогут ли они бросить вызов Ман Сити, как это было в прошлом? Это все еще остается под большим вопросом.

Но я думаю, что для всех сторон это будет правильным шагом следующим летом, когда Ливерпуль, как нам кажется, все равно получит значительную сумму за трансфер.

Ливерпуль получит Салаха в этом сезоне, что даст им прекрасную возможность добиться успеха, а в течение 12 месяцев у Ливерпуля будет возможность подумать о том, кто мог бы заменить его, если кто-то вообще найдется", - сказал он.

Также англичанин уверен, что за деньги, которые будут выручены после продажи Салаха, можно усилить сразу несколько позиций.

"Я всегда думаю, что игроков такого уровня сложно заменить. Я думаю, что нужно стараться думать о том, как мы можем улучшить не только эту позицию, но и то, что эти средства могут улучшить нас в других областях.

Так что у Ливерпуля еще есть области, в которых они могут совершенствоваться, но я думаю, что будет очень сложно сразу же приобрести еще одного Мо Салаха.

Великие игроки приходят, великие игроки уходят, и нужно двигаться дальше", - заявил Каррагер.

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