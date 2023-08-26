Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Египтянин может перебраться в Саудовскую Аравию.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах хочет сменить команду этим летом. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Египетский футболист сообщил руководству мерсисайдского клуба о желании перейти в Аль-Иттихад. Трансфер может состояться до 28 августа.

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Саудовцы предложили Ливерпулю за их ключевого игрока больше 100 млн долларов. Личный контракт с самих Салахом также уже согласован.

В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока один гол и один ассист в двух матчах АПЛ.

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