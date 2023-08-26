iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Египтянин может перебраться в Саудовскую Аравию.
Вчера, 23:21
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах хочет сменить команду этим летом. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Египетский футболист сообщил руководству мерсисайдского клуба о желании перейти в Аль-Иттихад. Трансфер может состояться до 28 августа.

Читай также: Клопп высказался о потенциальном уходе Салаха

Саудовцы предложили Ливерпулю за их ключевого игрока больше 100 млн долларов. Личный контракт с самих Салахом также уже согласован.

В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока один гол и один ассист в двух матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад

Статьи по теме

Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема
Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху
Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема
Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс00:33
Усик вышел на бой с Дюбуа под живой звук
Европа00:16
ПСЖ прервал серию неудач победой над Лансом
Бокс00:15
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли
Европа23:54
Серия А: Милан оказался сильнее Торино, Рома вновь потеряла очки
Бокс23:43
Беринчик успешно защитил титул WBO International в ярком бою с Йигитом
Бокс23:22
Митрофанов - Шираз: лучшие моменты боя
Европа23:21
Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Украина23:05
Роман Зозуля - эксперт на бою Усик - Дюбуа
Бокс22:48
Беринчик вышел на бой с Йигитом в красочном виде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK