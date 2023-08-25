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Клопп высказался о потенциальном уходе Салаха

Немец заверил, что этим летом египтянин останется в Ливерпуле.
Сегодня, 12:07
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о потенциальном уходе Мохаммеда Салаха.

По словам немца, лидер "красных" никуда не перейдет этим летом.

"У нас нет предложения - Мо Салах является игроком "Ливерпуля", и для всех, что мы делаем, он необходим.

Если бы что-то было, ответ был бы НЕТ. Мо на 100% предан Ливерпулю. Не о чем говорить", - сказал Клопп.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Мохаммед Салах

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