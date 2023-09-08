Неймар сравнил чемпионаты Франции и Саудовской Аравии

Новоиспеченный вингер Аль-Хиляля Неймар высказался о своем переходе в клуб.

Бразилец сравнил чемпионаты Франции и Саудовской Аравии, сделав выбор в пользу последнего.

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"Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, вполне возможно, что он лучше Лиги 1. Тренировки здесь интенсивные.

Я хочу завоевывать титулы с Аль-Хилялем. Для меня не имеет значения, что говорят люди. Они говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего.

Чемпионат будет интересным, и я уверен, что вы будете смотреть. Я не буду иметь трудностей с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но после 5-6 лет во Франции мой французский также был плохим.

Рад открыть для себя новую культуру, меня очень хорошо приняла эта страна. Доволен своим выбором и тем будущим, которое стоит передо мной", - сказал Неймар.

Отметим, что своей новой команде звездный исполнитель обошелся в сумму 100 млн евро.

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