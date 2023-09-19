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Эмполи Коваленко назначил нового главного тренера

Аурелио Андреаццоли снова возглавил аутсайдера Серии А.
Сегодня, 21:25
Аурелио Андреаццоли
Аурелио Андреаццоли

Итальянский Эмполи определился с персоной нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду возглавил 69-летний Аурелио Андреаццоли. Для специалиста это четвертый приход в стан "синих".

Контракт с итальянцем заключен на год с опцией продления еще на год. Андреаццоли уже провел первую тренировку во главе коллектива.

Отметим. что ранее Эмполи уволил своего бывшего тренера после унизительного поражения от Ромы.

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