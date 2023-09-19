Коваленко получит нового тренера в Эмполи

Аутсайдер Серии А отправил в отставку Паоло Дзанетти.

Главный тренер Эмполи Паоло Дзанетти был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об увольнении 40-летнего специалиста итальянский клуб объявил на своем официальном сайте.

Такое решение было принято после разгромного поражения со счетом 0:7 от Ромы в четвертом туре Серии А.

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Эмполи со старта чемпионата не набрал ни одного очка, не забил ни одного гола в четырех матчах и занимает последнее место в турнирной таблице.

Напомним, что за Эмполи выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, который был арендован у Аталанты. В нынешнем сезоне украинец принял участие в одном поединке в составе "адзурри".

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