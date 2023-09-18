Моуринью: Мне жаль Эмполи

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью подвел итоги матча против Эмполи.

Напомним, вчера "волки" одержали первую победу в сезоне, разгромив Эмполи 7:0. Ромелу Лукаку и Ренату Санчеш отметились дебютными голами.

Моуринью в послематчевом интервью признался, что ему жаль соперника, а также оценил игру своего нового форварда.

"Мне жаль Эмполи, но это футбол - иногда такое бывает. Для меня не было важно, чтобы Лукаку забил свой дебютный гол за Рому. Возможно, это было важно для него. А я забочусь о команде, независимо от того, забивает он или нет, для меня ничего не меняется.

Я забочусь о том, чтобы он придал команде другой профиль, мы должны научиться играть лучше с ним, а он с нами. Нам нужны матчи, чтобы прогрессировать. Со скамейки запасных я увидел вещи, которые мне не понравились", - цитирует португальца Calciomercato.

Кроме того Жозе сказал, что Интеру не стоит злиться на Лукаку, пускай лучше порадуются, что их бывший тренер нашел игрока, который был ему нужен.

Ранее также Микель Артета прокомментировал выход Давида Райи в стартовом составе.

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