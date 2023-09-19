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Янг Бойз - РБ Лейпциг: обзор и результат матча Лиги чемпионов 19.09.2023

"Быки" добыли победу в матче с швейцарским клубом.
Сегодня, 21:47
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг на чужом поле встретился с Янг Бойз.

Уже на старте матча "быки" вышли вперед благодаря голу Мохаммеда Симакана, который забил первый гол в текущей Лиге чемпионов.

Чуть позже Хави Симонс должен был удваивать преимущество своей команды, но судьба сегодня была не очень благосклонна к немецкому клубу. На 33 минуте "желто-черные" благодаря голу Элии Мешака сравнял счет

После перерыва именно гости продолжили диктовать свой темп игры и выглядели намного интереснее. На старте второй 45-минутки Луи Опенда должен был выводить свою команду вперед, но этому помешал сейв голкипера. Затем VAR отменил решение арбитра поставить в ворота Янг Бойз пенальти, а еще чуть позже и гол Беньямина Шешко.

Впрочем, РБ Лейпциг все же добились своего и сперва Ксавье Шлагер забил, а затем и упомянутый уже Шешко вполне легитимным взятием ворот закрепил результат.

Статистика матча Лиги чемпионов Янг Бойз - РБ Лейпциг

Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3

Голы: Элиа, 33 - Симакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+3

xG: 0.40 - 1.94
Удары: 6 - 21
Удары в створ ворот: 2 - 8
Владение мячом: 53% - 47%

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