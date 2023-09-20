Динамо вошло в топ-10 по количеству набранных очков за всю историю Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы поделилась интересной статистикой, которая касается турнира.

В twitter-аккаунте соревнований появился топ команд по количеству набранных очков с момента основания Лиги Европы, а именно сезона-2009/10.

Первое место в списке занимает Вильярреал, за ним расположились Севилья и ПСВ. В топ-10 нашлось место одной украинской команда, а именно Динамо. Киевляне занимают девятую строчку.

Отметим, что в этом сезоне Динамо не выступает ни в одном из еврокубков на групповом этапе

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!