Динамо вошло в топ-10 по количеству набранных очков за всю историю Лиги Европы
Киевляне расположились на 9 строчке.
Пресс-служба Лиги Европы поделилась интересной статистикой, которая касается турнира.
В twitter-аккаунте соревнований появился топ команд по количеству набранных очков с момента основания Лиги Европы, а именно сезона-2009/10.
Первое место в списке занимает Вильярреал, за ним расположились Севилья и ПСВ. В топ-10 нашлось место одной украинской команда, а именно Динамо. Киевляне занимают девятую строчку.
Отметим, что в этом сезоне Динамо не выступает ни в одном из еврокубков на групповом этапе
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