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Динамо вошло в топ-10 по количеству набранных очков за всю историю Лиги Европы

Киевляне расположились на 9 строчке.
Сегодня, 18:42
Динамо Киев
Динамо Киев

Пресс-служба Лиги Европы поделилась интересной статистикой, которая касается турнира.

В twitter-аккаунте соревнований появился топ команд по количеству набранных очков с момента основания Лиги Европы, а именно сезона-2009/10.

Первое место в списке занимает Вильярреал, за ним расположились Севилья и ПСВ. В топ-10 нашлось место одной украинской команда, а именно Динамо. Киевляне занимают девятую строчку.

Отметим, что в этом сезоне Динамо не выступает ни в одном из еврокубков на групповом этапе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев

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