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Легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби в необычном наряде

Серхио Агуэро и после завершения карьеры поддерживает "горожан".
Сегодня, 15:26
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро посетил Гран-при Абу-Даби.

Для выхода в свет аргентинец выбрал очень необычный наряд. Серхио появился в паддоке в гоночном комбинезоне в цветах Манчестер Сити.

Напомним, что Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. После десяти сезонов в составе "горожан" Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

С расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро

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