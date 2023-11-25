Легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби в необычном наряде

Серхио Агуэро и после завершения карьеры поддерживает "горожан".

Бывший нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро посетил Гран-при Абу-Даби.

Для выхода в свет аргентинец выбрал очень необычный наряд. Серхио появился в паддоке в гоночном комбинезоне в цветах Манчестер Сити.

Напомним, что Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. После десяти сезонов в составе "горожан" Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

С расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на на нашем сайте.

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