Легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби в необычном наряде
Серхио Агуэро и после завершения карьеры поддерживает "горожан".
Бывший нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро посетил Гран-при Абу-Даби.
Для выхода в свет аргентинец выбрал очень необычный наряд. Серхио появился в паддоке в гоночном комбинезоне в цветах Манчестер Сити.
These overalls are bang on target 👌— Formula 1 (@F1) November 25, 2023
Great to see you @aguerosergiokun! 🤩#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/b7XAGBy8km
Напомним, что Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. После десяти сезонов в составе "горожан" Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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