Мудрик поделился мыслями о победе над Брайтоном и готовности Челси к Боксинг дей

Украинец оценил победу над Брайтоном и готовность Челси к предстоящим матчам.

Вингер Челси Михаил Мудрик поделился своими мыслями после победы над Брайтоном (3:2) в матче АПЛ.

"Это отличный результат для нас, но было немного нервно в последние минуты. Всегда трудно играть в последние 10-15 минут. Когда ты играешь вдесятером против одиннадцати - это всегда сложно, но мы можем гордиться собой. Это хорошая победа для нас".

Также украинец оценил готовность команды к "Боксинг дей".

"Я думаю, мы готовы к насыщенному графику. Надеюсь, никто не получит травму, а травмированные футболисты смогут вернуться. У нас очень сильный состав и мы готовы к этому месяцу.

По словам Мудрика, его команда смогла выиграть матч в том числе и из-за поддержки фанатов.

"Это очень помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я всегда стараюсь делать все, что в моих силах", - сказал Мудрик в комментарии для официального сайта "синих".

Ранее сообщалось, что Мудрика подозревают в отношениях с российской моделью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!