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Челси - Брайтон: результат матча

Очень тяжелая и очень важная победа для лондонцев.
Сегодня, 18:11
Челси - Брайтон / Getty Images
Челси - Брайтон / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, Челси принимал на Стэмфорд Бридж Брайтон.

Лондонцы сразу начали давить соперника, атакуя всеми силами, и уже на 17-й минуте сумели открыть счет. Бадьяшиль хорошо поборолся после углового и толкнул мяч Фернандесу, который и забил. А через пару минут "синие" вновь забили и вновб благодаря угловому, Колвилл вколотил мяч в сетку.

После этого на поле появилось равенство, Брайтон стал неплохо огрызаться и в конце тайма сократил отставание. Буананотте классно разобрался с защитником и спокойно прошил Санчеса. Брайтон снова поддавил и вынудил Галлахеера получить вторую желтую и покинуть поле.

Во втором тайме команды еще агрессивнй стали атаковать, посыпались момент за момент. Хорош был и Мудрик, который удачно ускорялся и постоянно обострял. Именно украинеец стал героем третьего гола, обойдя Милнера и заставив ветерана сфолить с собственной штрафной. Фернандес оформил пенальти, и, казалось, матч окончен, но Брайтон решил надавить и снова отыграл один гол. В конце был спорный момент с вероятным пенальти в ворота Челси, однако арбитр решил не наказывать лондонцев и почти что отдал им победу.

Статистика матча Челси - Брайтон 14-го тура АПЛ

Челси - Брайтон 3:2
Голы: Фернандес, 17, (пенальти) 65, Колвилл, 21 - Буонанотте, 43, Жоао Педро,  90+2

Ожидаемые голы (xG): 1,93 - 0,92
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 8 - 18
Удары в створ: 5 - 9
Фолы: 16 - 11

Челси: Санчес - Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл - Галлахер, Мудрик (Броя, 81), Фернандес, Кайседо, Стерлинг (Палмер, 66) - Джексон (Матсен, 72).

Брайтон: Стил - Велтман, Игор Жулио (Бейкер-Боайтей, 84), ван Хекке, Хиншелвуд (Милнер, 57) - Лаллана (Жоао Педро, 57), Гилмор, Буонанотте (Митома, 57), Балеба (Гросс, 57), Аденгра - Фергюсон.

Предупреждения: Галлахер, 31, 45, Кайседо, 52, Фернандес, 59, Санчес, 88 - Хиншельвуд, 45+6, Игор Жулио, 58, Гросс, 64, Милнер, 64, Жоао Педро, 90+14

Удаление: Галлахер, 45

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Брайтон

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