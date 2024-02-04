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Стали известны дата и место проведения матча-открытия ЧМ-2026

Мундиаль, который пройдет в трех странах Северной Америки, начнет свой путь в Мексике.
Вчера, 23:02
Стадион Ацтека / Getty Images
Стадион Ацтека / Getty Images

Чуть больше двух лет осталось до проведения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

И в этот день ФИФА решила в социальных сетях обнародовать как дату начала турнира, так и место проведения матча-открытия.

Так, первый поединок мундиаля состоится 11 июня 2026 года. Пройдет он в мексиканском Мехико на местном стадионе Ацтека.

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Арена может вместить в себя 87 523 зрителя, а расположена она на высоте свыше 2200 метров над уровнем моря. Примечательно, что этот стадион принимал матчи (в том числе финал) чемпионата мира 1970 года.

Здесь также проходили летние Олимпийские игры 1968 года, Кубок конфедераций 1999 года, финал Кубка Либертадорес-2001 и финал Южноамериканского кубка-2007.

Стоит отметить, что также стало известно место проведения финала. Матч за победу на Чемпионате мира состоится на Metlife Stadium в Нью Джерси, на котором выступают Нью-Йорк Джетс и Нью-Йорк Джайанс в НФЛ.

Арена вмещает 82 500 зрителей и была открыта в 1976.

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