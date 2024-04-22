ФИФА близка к тому, чтобы продать права на трансляцию клубного ЧМ Apple

Это может стать первым подобным соглашением в истории.

ФИФА ведет переговоры американской компанией Apple касательно телеправ на клубній ЧМ, пишет The New York Times.

Напомним, что в 2025 году турнир впервые пройдет в новом формате. Вероятней всего, права на его трансляцию получит именно Apple.

Американцы готовы заплатить 1 млрд долларов, что в четыре раза меньше, чем ожидала получить ФИФА.

Однако это еще не все сложности. Непонятно, в каком формате Apple будет проводить трансляции, потому что если матчи будут доступны только подписчикам Apple TV. Такой подход очень беспокоит ФИФА.

Если стороны договорятся, Международная федерация футбола впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.

Ранее также сообщалось, что НБА представила финалистов на голосование за индивидуальные награды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!