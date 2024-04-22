НБА назвала финалистов в борьбе за индивидуальные награды в сезоне-2023/24

НБА назвала финалистов в борьбе за семь основных индивидуальных призов сезона.

Напомним, что на каждую отедльную награду претендуют три игрока, победителя среди которых будут выбирать по результатам голосования группы спортивных журналистов.

Победителей каждой награды будут объявлять в течение плей-офф, начиная со вторника, 24 апреля.

Самый ценный игрок

Шэй Гилджес-Александер (Оклахома)

Лука Дончич (Даллас)

Никола Йокич (Денвер)

Лучший по игре в защите

Бэм Адебайо (Майами)

Руди Гобер (Миннесота)

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Самый прогрессирующий игрок

Тайриз Макси (Филадельфия)

Алперен Шенгюн (Хьюстон)

Коби Уайт (Чикаго)

Новичок сезона

Чет Холмгрен (Оклахома)

Брэндон Миллер (Шарлотт)

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Лучший запасной

Малик Монк (Сакраменто)

Бобби Портис (Милуоки)

Наз Рид (Миннесота)

Лучший в клатче

Стефен Карри (Голден Стэйт)

Демар Дерозан (Чикаго)

Шэй Гилджес-Александер (Оклахома)

Тренер года

Марк Дэйгнолт (Оклахома)

Крис Финч (Миннесота)

Джамал Мозли (Орландо)

С расписанием и результатами плей-офф НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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