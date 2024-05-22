Ромарио: Современные игроки слишком тупые

Чемпион мира обрушлися с критикой на нынешний футбол.

Чемпион мира 1994 года Ромарио раскритиковал современный футбол.

Бразилец заявил, что сейчас бы побил все рекорды результативности, так как сейчас игроки тупее, чем в его время.

"Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.

В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.

Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что Ромарио возобновил футбольную карьеру.

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