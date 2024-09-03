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АПЛ с двукратным преимуществом лидирует по расходам в летнее трансферное окно

Английские клубы снова потратили огромные деньги.
Сегодня, 16:33
Getty Images
Getty Images

Английская Премьер-лига снова стала лидером по затратам в летнее трансферное окно.

Клубы АПЛ потратили 1.69 млрд долларов на трансферы, что в два раза превосходит траты в Серии А, которая заняла вторую строчку.

Итальянские клубы потратили на новым игроков 825 млн долларов. Третьей стала французская Лига 1 - 697 млн долларов, и только затем следуют испанские и немецкие клубы - 599 и 572 млн долларов соответственно.

Интересно, что шестую строчку по тратам заняла саудовская лига, потратившая 431 млн долларов, что в два раза меньше, чем год назад.

В Латинской Америке абсолютное лидерство остаётся за Бразилией, чьи трансферные расходы составили 180 млн долларов.

Ранее также Левандовски помог Барселоне зарегистрировать игроков.

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