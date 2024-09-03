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Левандовски снизил зарплату, чтобы Барселона смогла зарегистрировать игроков

Поляк помог клубу выбраться из тяжелой ситуации.
Сегодня, 16:20
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что нападающий Роберт Левандовски помог команде.

По словам функционера, поляк пошел на снижение зарплаты, ради того, чтобы клуб смог зарегистрировать новых футболистов.

"У меня есть особое упоминание о Левандовски. Он предан клубу игрок.

Когда он услышал, что нам нужно приложить определенные усилия, чтобы зарегистрировать игроков в рамках ФФП, он сказал нам, что может снизить свой контракт, чтобы помочь клубу".

В текущем сезоне Роберт провел четыре матча, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что очередной талант Барселоны получил тяжелую травму.

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