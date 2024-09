Левандовски снизил зарплату, чтобы Барселона смогла зарегистрировать игроков

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что нападающий Роберт Левандовски помог команде.

По словам функционера, поляк пошел на снижение зарплаты, ради того, чтобы клуб смог зарегистрировать новых футболистов.

"У меня есть особое упоминание о Левандовски. Он предан клубу игрок.

Когда он услышал, что нам нужно приложить определенные усилия, чтобы зарегистрировать игроков в рамках ФФП, он сказал нам, что может снизить свой контракт, чтобы помочь клубу".

