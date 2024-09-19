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Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов

Мичелу понравилась игра команды.
Сегодня, 00:58
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Жирона минимально уступила ПСЖ.

После игры наставник каталонцев Мичел прокомментировал игру своих подопечных. По словам испанца, его коллектив продемонстрировал неплохой перфоманс.

«Наш первый опыт в Лиге чемпионов можно считать успешным. 

Мы соревновались с большой командой, где давление может сделать тебя ограниченным, но команда показала великолепный уровень», - заявил рулевой испанского клуба.

Отметим, что Жирона сыграла свой первый матч в Лиге чемпионов в клубной истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Мичел

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