Брюгге - Боруссия Дортмунд 0:3: огляд матчу і результат гри 18.09.2024

В среду, 18 сентября, Брюгге принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Финалист прошлого розыгрыша главного еврокубка сумел открыть счет в поединке только на 76-й минуте, но в итоге развил успех и довел дело до разгрома 3:0.

Источник: Getty Images

Героем встречи стал 20-летний Джейми Байно-Гиттенс. Сначала молодой англичанин, незадолго до этого вышедший на замену, не без помощи рикошетов вывел гостей вперед, пробив под дальнюю стойку из пределов штрафной. Через десять минут он оформил дубль, практически повторив свой удар, но уже чисто отправив мяч в правый нижний угол.

Источник: Getty Images

Точку в противостоянии в компенсированное время поставил Серу Гирасси, реализовав пенальти.

Источник: Getty Images

Следующим соперником Брюгге в реформированной Лиге чемпионов 2 октября станет Штурм. Боруссия Дортмунд во втором туре турнира 1 октября сыграет против Селтика. Отметим, что "шмели" в январе следующего года встретятся с донецким Шахтером.

Читай также: Шахтер дотерпел и удержал ничейный результат матча против Болоньи

Статистика матча Брюгге - Боруссия Дортмунд первого тура Лиги чемпионов

Брюгге - Боруссия Дортмунд 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 76, 86, Гирасси, 90+5 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 2.01

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 16 - 16

Удары в створ: 5 - 6

Угловые: 5 - 3

Фолы: 11 - 4

Брюгге: Миньоле - Сейс (Саббе, 71), Ордоньес, Мехеле, Де Кюйпер, Цолис (Тальби, 85) - Оньедика, Ванакен, Ветлесен (Верман, 85) - Ольсен, Нильссон (Жутгла Блан, 65).

Боруссия Дортмунд: Кобель - Рьерсон, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаини (Антон, 59) - Гросс (Байно-Гиттенс, 68), Джан, Забитцер (Нмеча, 68) - Брандт, Мален (Гирасси, 59), Адееми (Буено Коуту, 87).

Предупреждения: Ветлесе - Рьерсон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!